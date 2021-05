Fenomen medyumun kardeşi bıçaklanarak öldürüldü! Savunmaları pes dedirtti: Genç kızları...

Sosyal medyada kendini ‘Metafizik ve Bioenerji Uzmanı’ olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan'ın imam olan kardeşi Emrah Kırmızıkan'ın öldürülmesi davası görüldü.

Abone ol

Bayrampaşa'da 23 Şubat 2020 tarihinde sosyal medyada kendini ‘Metafizik ve Bioenerji Uzmanı’ olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan ile imam olan kardeşi Emrah Kırmızıkan kalabalık bir grup tarafından, bıçaklı saldırıya uğramış, kardeşlerden imam olanı aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 4 tutuklu sanık getirildi. Müştekilerin katılmadığı duruşmada tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da hazır bulundu.



Mahkemede savunması alınan tutuklu sanık Sabri Ahi, “Fatih Ülkü Ocakları Başkanı Can Kölan, bu kişilerin tacizci olduğunu, genç kızları rahatsız ettiklerini söyledi. Muhammed Kırmızıkan’a gözdağı vermemiz gerektiğini söyledi. Olay anında arbede oluştu, benim elimde de bıçak vardı. Muhammed Kırmızıkan’ı ben vurdum. Ölene kim vurdu görmedim. Yaralama olduktan sonra biz olay yerinden ayrıldık.” ifadelerini kullandı.



"Üzerimde kesici delici alet yoktu"

Savunma yapan tutuklu sanık Furkan Sevencan ise mahkemede, “Ben arandığımı duyunca gidip kendim teslim oldum. Bildiğim her şeyi anlattım ve tutuklandım. 14 aydır tutukluyum. Ben de ailem de mağdur olduk. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Savunması sorulan diğer tutuklu sanık Ufuk Yüceer, “Atmış olduğum yumrukları kabul ediyorum. Ancak üzerimde kesici delici alet yoktu. Tahliyemi talep ediyorum” derken, tutuklu sanık Ferhat Yıldırım da, “Herhangi bir şekilde öldürme kastım yoktu” şeklinde savunma yaptı.







"Şikayetimiz devam ediyor"

Müşteki avukatı ise mahkemedeki beyanında, “Olay yerinde kalabalık bir grup toplanıyor. Bu bize basit bir gözdağı mevzusu gibi gelmedi. 8 kişiyle, silahla gözdağı vermek hayatın doğal akışına aykırıdır. Görüntülerde görüleceği üzerine, müvekkilim telefonla konuşurken arkasından bıçaklıyorlar. Sanık Sabri Ahi hakkında tutukluluğunun devamını ve bu diğer sanıklara cesaret veren hareketinin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Şikayetimiz devam ediyor” dedi.



Duruşma ertelendi

Sözcü'nün haberine göre duruşma savcısı, haklarında yakalama kararı olan firari sanıklar Can Kölan ile Mert Ceylan'ın yakalama emirlerinin devamına karar verilmesi ve tutuklu bulunan sanıkların, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Can Kölan ile Mert Ceylan hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına karar vererek, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.



İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, firari sanık Can Kölan'ın sanıklardan, müşteki Muhammed Emin Kırmızıkan ve ölen kardeşi Emrah Kırmızıkan'ı öldürmelerini isteyerek şüphelileri, müşteki ve maktulü öldürmeye azmettirdiği anlatılıyor. İddianamede, şüpheliler Furkan Sevencan, Ufuk Yüceer, Sabri Ahi, Ferhat Yıldırım, Baran Ozan Korkmaz ve suça sürüklenen çocuk E.Y.'nin fikir ve eylem birliği içerisinde Muhammed Emin Kırmızıkan'ı 16 kez bıçakladığı ve Emrah Kırmızıkan'ı da bıçakla öldürdükleri belirtildi.



İddianamede sanıklar Ahmet Yapar, Barışcan Yolaçan ve Mert Ceylan'ın ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘Kasten öldürmeye yardım' suçundan 19'ar yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede diğer sanıklar Baran Ozan Korkmaz, Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan, Sabri Ahi Çetin ile Ufuk Yüceer için ise, ‘Kasten öldürme' ve ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından müebbet ve 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Firari sanık Can Kölan'ın ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘Kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.