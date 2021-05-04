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MHP'nin 100 maddelik anayasa önerisine AK Parti'den ilk yorum

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili olarak ''Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır.'' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 100 maddelik yeni anayasa önerisinin hazır olduğunu açıklayarak; çalışmanın önce AK Parti ve Cumhurbaşkanı ile paylaşılacağını söyledi. Bahçeli, anayasanın değiştirilemez maddelerinin aynen korunduğunu söyledi.

''Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere''
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; ''Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

''Diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz''
Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri olmak durumundadır. Biz öncelikle Cumhur ittifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz. Parlamentoda temsil edilen tüm partiler Anayasa konusunda yaklaşımlarının ne olduğunu birer taslak metinle ortaya koyarlarsa bu yerinde olur.''

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