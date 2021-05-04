Demba Ba: Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi

Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesi feshedilen Demba Ba, Sky Sports'a ayrılık sürecini ve Aykut Kocaman ile yaşadığı diyalogu anlattı

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Süper Lig'de kalma yolunda peş peşe galibiyetler alarak rahat bir nefes alan Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Senegalli golcü Demba Ba, Sky Sports'a özel açıklamalar yaptı ve ayrılık sürecinden önce Aykut Kocaman ile yaşadığı diyalogu, oruç tutmasıyla ilgili önemli ifadelerde bulundu.



"Vücut dilini beğenmiyorum"

Aykut Kocaman'ın ofisinde bir görüşme yaptıklarını dile getiren Demba Ba, "Ayrılmadan önce Aykut Kocaman ile bir görüşme yaptık ve performansımdan memnun olmadığını söyledi. Ben de ona vücut dilini beğenmediğimi söyledim, o da aynısını bana karşı söyledi." dedi.



"Fenerbahçe maçı kadrosuna bile almadı"

Aykut Kocaman'ın kadro tercihine şaşırdığını söyleyen Demba Ba, "Aykut Kocaman topu daha fazla ayağında tutan ve pas yapan futbolcuları kadroya alacağını söylemişti ancak sonrasında beni Fenerbahçe maçının kadrosuna almadı. Buna çok şaşırdım çünkü böyle konuşmamıştık." ifadelerini kullandı.

''Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi''

Kulüpten ayrılmadan önce bazı dedikodular duyduğunu söyleyen Demba Ba, "Dünyada oruç tutup futbol oynayan birçok futbolcu var. Ben kulağıma gelen dedikodulara inanmak istemedim ama Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi. Ben bunun bir tesadüf olduğunu söyledim ve böyle düşündüm." şeklinde konuştu.



"Kendim ve ailem için en iyi kararı vereceğim"

Kariyerinin geri kalanı hakkında da bilgi veren deneyimli futbolcu, "Ben bir futbol aşığıyım ve çok iyi bir noktada kariyerimi bitirmek istiyorum. İngiltere bir seçenek olabilir ama ben tek bir ülke, tek bölüm veya ligde sıkışıp kalmıyorum. Ne olacağını görmek için bekliyorum. Başka bir ligde, başka bir ülkede de kariyerimi bitirebilirim. Kendim ve ailem için en iyi kararı vereceğim" diye konuştu.