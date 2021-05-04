BIST 1.424
DOLAR 8,32
EURO 10,01
ALTIN 477,76
HABER /  DÜNYA
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

6 ay sonra normale dönüş! Yunanistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

 YUNANİSTAN'da koronavirüs ile mücadele çerçevesinde 6 aydır kapalı olan restoran ve kafeler yeniden hizmet vermeye başladı.

Abone ol

Yunanistan’da koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi adımları kapsamında restoran, bar ve kafeler 6 ay sonra yeniden açıldı.

Başkent Atina'da faaliyet gösteren kafe ve restoranlarda yoğunluk yaşandı. Hizmet veren mekanlarda, bir masada en fazla 6 kişi oturabilecek, garsonlar maske takmak zorunda olacak. Kafe işletmelerinin personele hafta bir test yaptırmaları da gerekiyor.

Sokağa çıkma yasağı devam edecek

Ayrıca, gevşetilme adımlarına ilişkin alınan kararda, restoranların 22:45’e kadar hizmet verirken, ülkede sokağa çıkma yasağının 23:00-05:00 saatleri arasında uygulanmaya devam edeceği ifade edildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı 'ol' derse cumhurbaşkanı adayı olurum
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Demba Ba: Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi
Fenomen medyumun kardeşi bıçaklanarak öldürüldü! Savunmaları pes dedirtti: Genç kızları...
Hindistan'daki hayvanat bahçesinde 8 aslan koronavirüse yakalandı
MHP'nin 100 maddelik anayasa önerisine AK Parti'den ilk yorum
Domatesin kilosu Antalya halinde 1.5 lira markette 8-10 lira
Mersin'de bir hayırsever aldığı 4 bin ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttırdı
Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin tarihi belli oldu
Sinovac aşısının ön değerlendirme süreci başlatıldı
Yorumlar