6 ay sonra normale dönüş! Yunanistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı

YUNANİSTAN'da koronavirüs ile mücadele çerçevesinde 6 aydır kapalı olan restoran ve kafeler yeniden hizmet vermeye başladı.

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Yunanistan’da koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi adımları kapsamında restoran, bar ve kafeler 6 ay sonra yeniden açıldı.

Başkent Atina'da faaliyet gösteren kafe ve restoranlarda yoğunluk yaşandı. Hizmet veren mekanlarda, bir masada en fazla 6 kişi oturabilecek, garsonlar maske takmak zorunda olacak. Kafe işletmelerinin personele hafta bir test yaptırmaları da gerekiyor.

Sokağa çıkma yasağı devam edecek

Ayrıca, gevşetilme adımlarına ilişkin alınan kararda, restoranların 22:45’e kadar hizmet verirken, ülkede sokağa çıkma yasağının 23:00-05:00 saatleri arasında uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.