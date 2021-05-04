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Alman medya kuruluşu DW 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin oyuncularıyla röportaj yaptı

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Almanya'nın uluslararası medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), İzmit Seka Film Platoları'nda çekimleri süren "Payitaht Abdülhamid" dizisinin oyuncuları Bülent İnal ve Vildan Atasever ile röportaj gerçekleştirdi.

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TRT'den yapılan açıklamaya göre, DW ekibi, TRT 1'in 5 sezondur yayınlanan dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in setini ziyaret etti.

DW muhabiri Julia Hahn, dizide 2. Abdülhamid'i canlandıran Bülent İnal ve Saliha Sultan karakterine hayat veren Vildan Atasever ile tarihi dramaların dünyadaki popülaritesi üzerine söyleşi yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hahn, yabancı birçok basında dizinin haberlerine rastladıklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyük bir prodüksiyon yapıyorsunuz. Başarılı haberlerinizden ve şimdi başrol oyuncularınızla yaptığımız röportajlardan yola çıkarak, tarihi dizilerin yurt dışında neden bu kadar popülaritesinin oluştuğunu Deutsche Welle ekibi olarak, DW Kültür ve Sanat sayfalarında İngilizce, Almanca, İspanyolca, Arapça ve daha birçok dilde ve dünyanın birçok ülkesindeki platformlarımızda yayınlamak üzere bir dosya hazırlayarak anlatacağız. Bu pandemi döneminde, tüm kurallara uyularak gerçekleştirdiğimiz röportajımız ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz."

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