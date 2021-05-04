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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da

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Lübliyana'da Slovenya İslam Toplumu Başkanı Müftü Grabus’u kabul eden Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Pahor ve Başbakan Jansa ile görüşeceği kaydedildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Slovenya’nın başkenti Lübliyana'ya gitti.

Çavuşoğlu, burada Slovenya İslam Toplumu Başkanı Müftü Nedzad Grabus’u kabul etti.

"Tebriklerimiz ilettik'' 

Görüşmeyi Twitter hesabından duyuran Çavuşoğlu, "Lübliyana’daki ilk caminin inşası ve İslam Kültür Merkezi'nin hizmete girmesi nedeniyle tebriklerimizi ilettik." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Slovenya'nın gelecek dönem Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'nı üstleneceği belirtildi.

İkili ilişkiler, AB üyelik süreci...

Açıklamada, "Ziyarette, dost, müttefik ve stratejik ortağımız Slovenya ile ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, ülkemizin AB üyelik süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır." denildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakan Janez Jansa tarafından kabul edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Slovenyalı mevkidaşı ile görüştü 

Mevlüt Çavuşoğlu, Lübliyana’daki temasları kapsamında  Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile bir araya geldi

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