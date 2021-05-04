Market genelgesinde sigara yasağı var mı? İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı yanıt verdi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Market Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. ''Marketlerde sigara satışına yasak mı geliyor'' sorusu tartışılırken, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, 'Market Tedbirleri' konulu genelge yayımladı. Cuma gününden itibaren zincir ve süper marketlerde zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışında ürün satışı yapılamayacak.

Bu ürünler, alkollü ürünün yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye gibi malzemeler olarak sıralandı. Ancak sosyal medyada sigara satışına yönelik de bir kısıtlama geleceği konusu gündem oldu.

Marketlerde sigara satışına yasak mı geliyor? sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda yanıt verdi.

Sigara yasağı söz konusu değil

"Sigara yasağına" ilişkin iddiaları da AA muhabirine değerlendiren Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.

Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.