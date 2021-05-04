BIST 1.416
DOLAR 8,32
EURO 10,00
ALTIN 475,87
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Wikipedia'da büyük skandal! Türk Kurtuluş Savaşı’yla ilgili tanıma tepki yağdı

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Wikipedia’nın İngilizce sürümünde “Türk Kurtuluş Savaşı” maddesine “etnik temizlik” ifadesinin eklendiği, değiştirilmesine rağmen söz konusu kavramın sayfaya tekrar eklenerek maddenin korumaya alındığı ortaya çıktı.

Abone ol

Dünyanın en ünlü çevrimiçi ansiklopedisi Wikipedia’da Kurtuluş Savaşı’nı anlatan “Turkish War of Independence” (Türk Bağımsızlık Savaşı) maddesinin giriş kısmına bir kullanıcı tarafından “ethnic cleasing” (etnik temizlik) maddesinin eklendiği, bu ifadenin başka kullanıcılar tarafından silinmesine rağmen tekrar eklenerek sayfanın “vandalizme karşı koruma” altına alındığı görüldü.

Ekşisözlük’ün kullanıcılarından thequantum’un ortaya çıkardığı olaya göre, Wikipedia’nın İngilizce sürümünde yer alan maddenin giriş kısmında “Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’ndaki yenilgisi ve işgalinin ardından Türk Ulusal Hareketi tarafından yürütülen askeri ve etnik temizlik seferi” ifadeleri yer alıyor. “Etnik temizlik” ifadesi başka kullanıcılar tarafından “civilian resist” (sivil direniş) ifadesiyle değiştirilmesine rağmen sayfa yönetimi tarafından söz konusu ifadenin tekrar konduğu ve sayfanın “vandalizme karşı” koruma altına alındığı ifadesi eklendi.


Ermeni iddialarını destekleyen maddeler
Bu şekilde koruma altına alınan sayfalar, Wikipedia’nin kayıtlı kullanıcılarının haricinde değiştirilemiyor. Ayrıca yine aynı sayfada Kurtuluş Savaşı boyunca 264 bin Rum ve 60 ilâ 250 bin Ermeni sivilin öldürüldüğü iddiası da yer alıyor. Söz konusu sayfada karşılıklı mücadele halen devam ediyor. Türk olması muhtemel kullanıcılar “etnik temizlik” ifadesini kaldırıp “askeri ve politik mücadele” yazarken, Wikipedia editörleri “etnik temizlik” maddesini ısrarla sayfada tutmaya çalışıyor. İfadeyi sayfaya “buidhe” adlı bir kullanıcının eklendiği ifade edilirken, söz konusu kullanıcının bilgilerinde Ermeni iddialarını destekleyen maddelere içerik yazdığı belirlendi. 

Etnik temizlik nedir?

Literatürde “soykırımın bir basamak altı” olarak bilinen etnik temizlik, bir etnik gruba mensup insanların zorla yerinden edilmesini amaçlayan değişik siyasal politikaları ifade eder. Genellikle, zorla göç ettirme, belirli bir nüfusun yerini değiştirme gibi uygulamaların sonucunda ortaya çıkar. Bu terim, etnosid ve jenosid ile yakından ilişkilidir.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Market genelgesinde sigara yasağı var mı? İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı yanıt verdi
Rus YouTuber video uğruna kalkıştığı işte canından oldu: 40 gün aç ve susuz kalmayı denedi
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! Türksat 5A yörüngesine ulaştı
Alman medya kuruluşu DW 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin oyuncularıyla röportaj yaptı
Pendik'teki vahşet! Dambıllı eş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet talebi
TESK Genel Başkanı Palandöken: Market genelgesi ile fırsatçılığa son verildi
6 ay sonra normale dönüş! Yunanistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı 'ol' derse cumhurbaşkanı adayı olurum
Yorumlar 3 yorum