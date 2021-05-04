Hindistan'da seçimden önce söz vermişti desteklediği parti kazanınca dilini kesti!

HİNDİSTAN'da, eyalet seçimlerini desteklediği partinin kazanması halinde dilini kesme sözü verdiği iddia edilen kadın, tapınağa gidip inanılmaz olayı gerçekleştirdi.

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Kovid-19'un pençesindeki Hindistan bu sefer ilginç bir haber ile gündemde. Ülkedeki eyalet seçimleri sonuçlandı. Yoğun geçen siyasi yarış sonrası oldukça sıra dışı bir olay yaşandı. Desteklediği partinin seçimi kazanması durumunda 'dilini kesme' sözü veren kadın, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra sözünü tuttu.

Ülke basınında yer alan habere göre, dün verdiği sözü yerine getirebilmek için Muthalamman tapınağına giden Vanitha isimli 29 yaşındaki kadın pandemi kısıtlamaları nedeniyle içeriye giremeyince dilini kapının önünde kesti.

Bu sonuçlar sonrası Muthuvel Karunanidhi Stalin Eyaletin yeni Başbakanı oldu. Stalin 7 Mayıs günü yemin edip görevine başlayacak.