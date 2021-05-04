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ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Çekmeköy'de korku dolu anlar! Kamyonetin kasasındaki demirler otomobile saplandı

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

ÇEKMEKÖY'de kamyonetin üzerinde bulunan demir çubuklar, önünde giden otomobile saplandı. Otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

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 Çekmeköy'de cadde üzerinde Murat Akkaya'nın kullandığı kamyonetin üzerinde bulunan demir çubuklar, önünde giden Furkan K.'nın kullandığı otomobilin üzerine düştü. Demir çubuklar arka camdan otomobilin içine girerken, sürücü Furkan K. ile 2 arkadaşı büyük tehlike atlattı. Otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

"Cana geleceğine mala gelsin"

Yaşanan kazayı anlatan otomobilin sürücüsü Furkan K., "Taşdelen'den gelirken burada bir araç çıkacaktı. O araca yol vermek için durdum. Arkamdan da demir yüklü araba hızla geldiği için duramadı. Ani fren yapınca demirler otomobilin üzerine düştü. Allah'a şükürler olsun canda bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Demirler sağdan girseydi, Allah korusun arkadaşıma zarar verebilirdi. Ama soldan girdiği için bir şey olmadı. Ayrıca tam camdan girmedi. Neyse ki arabanın üzerine düştü. Her zaman tedbirli olmak lazım. Bağlasa onu daha iyiydi" dedi.

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