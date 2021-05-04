İstanbul'da sivrisinekler ortaya çıktı, 50 virüs bulaştırabiliyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz uyardı
İSTANBUL'da havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sivrisineklerle ilgili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'dan uyarı geldi. Prof. Yılmaz, sivrisineklerin toplamda 50 virüs bulaştırabildiğini, Batı Nil Ateşi tehlikesi olduğunu belirterek vatandaşlara seslendi: Özellikle evlerinin pencerelerini sivrisineklerin geçemeyeceği tarzda yapsınlar. Sivrisinek kovucular koysunlar bulundukları yerlere. Mümkün olduğu kadar sivrisineklerin bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor.Abone ol
İstanbul'da bir çok ilçede sivrisinekler ortaya çıktı. Kapanma sürecinde evde olanlar sivrisinekle de mücadele etmeye başladı. Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüs'ü bulaştırdığına dikkat çeken İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz uyarılarda bulundu.
"Toplamda 50 kadar virüs bulaştırabilirler"
"Koronavirüsün sivrisineklerinden bulaşmadığını bilimsel çalışmalar ortaya koymuştur" diyen Yılmaz, "Kan emerek enfeksiyon bulaştırırlar. Ciddi enfeksiyonlar bulaştırabilir sivrisinekler. Toplamda 50 kadar virüs bulaştırabilirler. İnsanlarda ciddi enfeksiyon ve salgın yapabilecek virüsler bunlar." dedi.
Batı Nil Ateşi tehlikesi: Bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor
Yılmaz, "Daha Trakya bölgesinden 5 bin kadar sivrisinek topladık. 5 bin sivrisinekten birinde Batı Nil Ateşi bulduk" diye konuştu. Tehlikenin devam ettiğine işaret eden Yılmaz, "Avrupa'da 2014'ten beri ciddi enfeksiyonlar oluşturuyor. Aslında ciddi bir sorun. Vatandaşlar özellikle evlerinin pencerelerini sivrisineklerin geçemeyeceği tarzda yapsınlar. Sivrisinek kovucular koysunlar bulundukları yerlere. Mümkün olduğu kadar sivrisineklerin bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
Avcılarda mahalleli isyanda: Kapıyı bacayı açamıyoruz
Sivrisineklerin en yoğun görüldüğü yerlerden biri de Avcılar Yeşilkent Mahallesi. Mahalle sakinleri, çevredeki dereden kaynaklandığını öne sürdükleri sivrisineklerden rahatsız. Mahalle sakini bir kadın, "Kapıyı bacayı açamıyoruz. Çocukları ısırıyor, her yerleri kabarıyor çocukların. Dereden geliyor sinekler. Akşamları çok oluyor" dedi.
Evi dere yakınında olan Dursun Koç da "Sinekler rahatsız ediyor. Sinek ilacı kullanıyoruz, tül perde takıyoruz. Şimdiden başladı. Sene sonuna, kar yağana kadar devam ediyor. Dereden geliyor" şeklinde konuştu.
Batı Nil Virüsü
Batı Nil Virüsü, sivrisinek sokması ile bulaşan bir tür viral enfeksiyondur. Culex cinsi sivrisineklerin sokması ile insanlara bulaşan hastalık, kişiden kişiye direkt olarak bulaşmaz. Kirli sularda, foseptiklerde üreyen bu türe ait sivrisinekler geceleri kan ile beslenirler. Ülkemizde de var olduğu bilinen Culex türü sivrisineklerin bulaştırdığı virüs özellikle atlar ve insanlar üzerinde etkilidir. Potansiyel olarak insan yaşamını tehdit eden Batı Nil Enfeksiyonu, pek çok nörolojik semptoma yol açar.
Tek zincirli bir tür RNA virüsü olan Batı Nil Virüsü, dünya çapında farklı zamanlarda pek çok ülkede ani salgılara yol açmıştır. Dış ortama dayanıklılığı bulunmayan virüsün insana bulaşması ancak sivrisinek ısırığı ile mümkündür. Ancak ender olarak, kan transfüzyonu ve organ nakli ile bulaştığı da görülmüştür.
Doğum sırasında ya da emzirme ile anneden bebeğe geçtiği de bilinmektedir. Son konak olan insanlara bulaşan virüsün inkübasyon periyodu ya da farklı bir deyişle kuluçka süresi 2 ila 15 gün kadardır. Pek çok vakada hafif şiddette seyreden Batı Nil Enfeksiyonu, bazı vakalarda asemptomatik seyredebilir yani hiçbir belirti göstermeyebilir. 50 yaş ve üzeri kişilerde hastalığın seyri çok daha hızlı ve etkilidir.
Belirtileri:
Batı Nil Virüsü'ne bağlı olarak gelişen hastalıkta çoğu zaman ilk görülen belirti baş ağrısıdır. Çoğunlukla grip benzeri semptomlarla ortaya çıkan Batı Nil Virüsü belirtileri arasında baş ve sırt ağrısı, ani yüksek ateş, hâlsizlik, mide bulantısı, kusma, ishal, kaslarda güçsüzlük, deride kızarıklık ve lenfadenopati olarak bilinen lenf bezlerinin aşırı şekilde şişmesi gibi semptomlar yer alır. İleri vakalarda ise semptomlar arasında, santral sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak uyuşukluk, boynu dik tutamama, zihin bulanıklığı, kas seyirmesi ve dışarıdan görülecek şekilde titreme, koma, konvülsiyon olarak bilinen geçici nörolojik işlev bozuklukları, menenjit, ensefalit, ataksi ve felç de görülebilir. Özellikle 0-18 yaş arası çocukların cilt yüzeylerinde benekli kabartı ve döküntüler de sıklıkla görülmektedir. Ciddi enfeksiyonlar miyokardit olarak bilinen kalp kasının iltihaplanması, pankreatit yani pankreasın iltihaplanması ve hepatit ile sonuçlanabilir.