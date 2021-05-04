Erzurum'da dedesinden miras kaldı 'P' harfini andırıyor: TIR dolusu para verseler satmam

Muammer Bıldırcın ise kavak ağaçlarına ve bahçesine o kadar ilgi gösteriyor ki onları çocuklarından ayırmıyor. Her sabah işe gelir gibi ağaçlarına ve bahçesine gelen Bıldırcın, her gün bahçede ki yaprakları ve ağaçlardan düşen dalları toplayıp, arazisini suluyor.