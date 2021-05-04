Erzurum'da dedesinden miras kaldı 'P' harfini andırıyor: TIR dolusu para verseler satmam
ERZURUM'da, bozkırda yeşil bir vaha gibi duran ve ‘P’ harfini andıran ağaçlık alan 60 yıldır dededen toruna emanet edilerek bozkırı renklendiriyor.
Erzurum’un Yakutiye İlçesine bağlı Çayırtepe Mahallesinde Muammer Bıldırcın’a ait olan ağaçlık alan bozkıra yıllardır renk katıyor. Bıldırcın’ın 60 yıl önce dedesi tarafından başlatılan ağaç dikme geleneği babası ve kendisinde de devam edince arazilerinin etrafı binlerce kavak ağacıyla sarıldı.
Aradan geçen 60 yılın ardından olgunlaşan kavak ağaçları bugünde bozkırın ortasında yemyeşil yapraklarıyla adeta vaha gibi kendilerini sergiliyorlar.
Muammer Bıldırcın ise kavak ağaçlarına ve bahçesine o kadar ilgi gösteriyor ki onları çocuklarından ayırmıyor. Her sabah işe gelir gibi ağaçlarına ve bahçesine gelen Bıldırcın, her gün bahçede ki yaprakları ve ağaçlardan düşen dalları toplayıp, arazisini suluyor.
Ağaçların çevrelediği araziyi tarım için kullanan Bıldırcın alanı yeşil bir vadiye çevirmiş durumda. İçeride tek bir taş dahi bırakmamaya özen gösteren Bıldırcın ağaçların bakımlarına ise düzenli olarak yapmaya özen gösteriyor. Hayatını ağaçlara ve bahçesine adayan Bıldırcın, aynı zamanda bozkırı yeşillendirmenin de gururunu yaşıyor.