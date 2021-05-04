Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, şubatta 155 milyar 343 milyon dolar seviyesine çıktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, şubatta bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 182 milyon dolar, yükümlülükleri de 1 milyar 493 milyon dolar arttı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 311 milyon dolar artarak 155 milyar 343 milyon dolara yükseldi.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 51 milyon dolar, 19 milyon dolar ve 177 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 58 milyon dolar ve 574 milyon dolar artarken, ithalat borçları 139 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 1 milyar 307 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 249 milyon dolar düştü. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 20 milyon dolar ve uzun vadeli krediler 415 milyon dolar yükseldi.

Kısa vadeli varlıklar 121 milyar 654 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 95 milyar 793 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 322 milyon dolar azalarak 25 milyar 861 milyon dolara geriledi.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 oldu.