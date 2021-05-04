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Cristiano Ronaldo Sporting'e dönmek istiyor

Cristiano Ronaldo, 2022'de çocukluk kulübü Sporting Lisbon'a geri dönmeyi düşünüyor.

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Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo, kariyerini ülkesinde noktalamak istiyor.

Sport Mediaset ve Record'un haberine göre, 36 yaşındaki yıldız futbol dünyasına giriş yaptığı Sporting'in hayalini kuruyor.

Juve ile olan sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Ronaldo, 2003'te Manchester United'a adım atmadan önce Sporting'te forma giymişti. Daha sonra 2009 yılında Real Madrid transferiyle tarihin en pahalı oyuncusu olan Portekizli 2018'de 100 Milyon Euro karşılığında Juventus'un yolunu tutmuştu.

Sport Mediaset muhabiri yaptığı açıklamada, "Ronaldo'nun geleceği hakkında bir fikri var; Juventus'taki kontratını bitirmek ve iki yıllığına Sporting Lizbon'da oynamak için geri dönmek istiyor" dedi.

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