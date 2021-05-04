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MHP'li Yönter'den sunucu Ebru Baki'ye ağır sözler: Edepsiz, terbiyesiz, kokuşmuş

MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Habertürk sunucusu Ebru Baki'ye ağır sözlerle tepki gösterdi. Yönter, Baki hakkında, "Edepsiz, terbiyesiz, kokuşmuş" ifadelerini kullandı. 

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Habertürk sunucusu Ebru Baki'ye ağır bir dille tepkide bulundu.

Yönter, şunları yazdı: 

1)- Habertürk’te art niyetli Ebru Baki’ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver’in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?-----------

2)- Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir....Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur...Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!

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