İslam Memiş tarih verip yatırımcıyı uyardı: Ciddi çöküş olacak çok canlar yanacak

Kripto para yatırımcıları dikkat! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tarih verdi ve 'büyük çöküş olacak' sözleri ile yatırımcıyı uyardı. Memiş, yapılacak düzenlemelerin takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Abone ol

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında ekonomi gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alan kripto para konusuna değindi ve yatırımcılarına çok kritik uyarılarda bulundu. "Kripto para yatırım aracı olarak kullanılabilir mi?" sorusuna yanıt veren Memiş, mayıs ve haziran aylarına dikkat çekti "Ciddi çöküş olacak sistem bir noktada tıkanacak. Bu tıkanmış sistemin altında çok canlar yanacak o yüzden bence bu birkaç aylık sürede hükümetin düzenlemelerini gördükten sonra bir şeye karar verin. " dedi. Memiş şunları kaydetti:

"Bu aylara dikkat edin"

Mayıs-Haziran ayların kripto piyasasında ciddi çöküşle mağduriyetler olacaktır. Bu aylara dikkat edin. Bu enkazın altında insanlar mağdur olabilir. İntihar edenler, işini kaybedenler, ailesini kaybedenler...

"Ciddi çöküş olacak"

Mayıs-Haziran aylarında kripto para piyasasından uzak durmak büyük avantaj sağlayacaktır. Bunun süresi ne bilmiyor ve bunu kimse bilmiyor.

Ciddi çöküş olacak sistem bir noktada tıkanacak. Bu tıkanmış sistemin altında çok canlar yanacak o yüzden bence bu birkaç aylık sürede hükümetin düzenlemelerini gördükten sonra bir şeye karar verin. Şuan gelenekçi olmakta yarar var.

Güncel hayatınızda modern sistemi kullanın yatırım ve tasarrufta gelenekçi olun. İnsanoğlu hayatını yaşıyorsa sistemin içinde bundan kaçınılmaz. Birikimler kişilerin kendi tercihleridir.