BIST 1.462
DOLAR 8,34
EURO 10,19
ALTIN 500,44
HABER /  SPOR
ADV Gazze'ye umut ol

Altınordu'nun 18'lik golcüsü Avrupa'yı peşine taktı

TFF 1'inci Lig takımlarından Altınordu'nun 18 yaşındaki forveti Enis Destan'a Avrupa'dan teklifler gelmeye başladı. Almanya başta olmak üzere Fransa ve Belçika ekiplerinin görüşmek için kulübe başvurduğu öğrenildi.

Abone ol

Türkiye A Milli Futbol Takımı'na da davet edilen, son olarak ise Ümit Milli Takıma çağırılan Enis Destan için Altınordu, 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 30 pay isteyecek.

Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de takibinde olan genç oyuncunun da Bundesliga'da forma giyme isteğiyle Almanya'dan gelen tekliflere olumlu baktığı öğrenildi. Ayrıca Belçika ve Fransa'dan da kulüpler, oyuncunun transferiyle ilgili görüşmek için Altınordu'ya yazı gönderdi. Enis Destan için Altınordu, TFF 1'inci Lig Play Off maçları sonrası görüşmelerini hızlandıracak.

18 yaşında A Milli Takıma
Bu sezon 26 maçta 12 gol atan ve 3 de asist yapan genç oyuncu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından milli davet alırken, son olarak da 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesi, hazırlık kapsamında 2 Haziran Çarşamba günü Ukrayna U21 Milli Takımı ile İstanbul'da oynanacak özel maç için Ümit Millî Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Takım'a çağırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi Mehmet Tokan intihar etti
Thodex vurgununda 3 kritik isimden ikisi yakalandı! Sadece 'Yenge' yakalanamadı
Uğur Şahin Bilim Kurulu toplantısına katılacak
İzmir'i sarsan cinayet! Kızını öldüren anne nedenini itiraf etti
Mehmet Ceyan: İlk önce okulları açabilirdik
Filistin'den BM'ye çağrı: İsrail'in işlediği suçları durdurun
Son yüzyılda dünya büyük değişimler geçirdi Filistinlilere yönelik İsrail şiddeti değişmedi
Berkay Erkök, başarılı markaların en önemli gücüne dikkat çekti
Kahramanmaraş'ta eski eşini evine gidip dehşet saçtı! Sesi duyan polise haber verdi
Pendik Marina'da tekne ve yat sahiplerinin deniz salyası isyanı
Yorumlar 1 yorum