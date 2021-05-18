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Karantinada olması gerekiyordu hasta ziyaretine giderken yolda yakalandı

KIRKLARELİ'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, hasta ziyaretine giderken trafik uygulamasında yakalandı.

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Kırklareli-İstanbul yolunun 3. kilometresinde yaptığı trafik denetiminde, M.Ö'nün karantinada olması gerektiğini tespit etti.

M.Ö'nün Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören yakınını ziyaret etmek için evinden ayrıldığı öğrenildi. Ekiplerce 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.Ö, Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurduna yerleştirildi.

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