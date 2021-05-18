Fenerbahçe'den Kaan Ayhan Alpaslan Öztürk ve Caulker bombası

Yeni sezonda şampiyon olabilmek için güçlü bir kadro kurmanın hesabını yapan Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk ve Kaan Ayhan'ı transfer etmek istiyor. Alanya’yla sözleşmesi sona erecek Steven Caulker ile de prensip anlaşmasına varıldı.

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Sezonu üçüncü tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15:00’te basın toplantısı düzenleyecek. Ali Koç, basın toplantısında adaylığını açıklayacak. Ayrıca Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun geleceğinin yanı sıra transferler ve geleceğe yönelik atılacak adımlardan da bahsedecek.

Yeni sezonda şampiyon olabilmek için güçlü bir kadro kurmanın hesabını yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına şimdiden start verdi. Bu doğrultuda hareket eden Fenerbahçe, kiralık olarak takıma dönecek ve yetersiz bulunan futbolcularla yollar ayrılacak.

Alpaslan Öztürk ile temasa geçildi

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Göztepe ile yollarını ayıran Alpaslan Öztürk ile temasa geçti. Tisserand, Lemos ve Sadık Çiftpınar'ı göndermeyi planlayan Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor. Alpaslan Öztürk'ün Emre Belözoğlu'ndan dolayı Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

Kaan Ayhan için girişimlere başlanacak

Öte yandan Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan için girişimlere başlayacak. Kaan Ayhan da futbol kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Sassuolo'da fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan, savunmada ve sağ bek bölgesinde görev yapıyor.

Gökhan ve Nazım yeterli olmadı

Gökhan Gönül'ün yaşının ilerlemiş olmasının yanı sıra sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen Nazım Sangare'den de beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, Kaan Ayhan'ın transfer etmek için ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor.

Caulker ile prensip anlaşmasına varıldı

Fenerbahçe, Alanya’yla sözleşmesi sona erecek İngiliz stoper Steven Caulker ile prensip anlaşmasına vardı. Yirmi dokuz yaşındaki İngiliz stoperin menajeriyle ücret pazarlığı devam ediyor.