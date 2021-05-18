İstanbul da listede hava sıcaklığı artıyor ama! Meteoroloji kritik uyarı yaptı: Sağanak yolda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların artacağını açıkladı. Ancak bugün birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl? İşte il il güncel hava durumu...
Yaz kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Son hava durumu raporlarına göre bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları artarken İstanbul 24 derece dolaylarına ulaşacak. Yurdun birçok bölgesinde ise ağış görülecek.
Sıcaklıklar artıyor: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi beklenmektedir.
Sağanak yağışlara dikkat: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun il geneli ve Rize, Artvin illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Rüzgar genellikle güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğu ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BAZI İLLERDE HAVA SICAKLIKLARI...