1989'dan beri saklanıyordu! Ünlü ismin saç telleri 118 bin TL satıldı

Nirvana grubunun kurucusu ve solisti 27 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Kurt Cobain’in saçı, 14 bin 145 dolarla (118 bin TL) açık artırmayla satıldı.

Ünlü Nirvana grubunun solisti ve 1994 yılında intihar ederek, hayatına son veren şarkıcı Kurt Cobain’in saçı, Iconic Auctions adlı müzayede şirkete tarafından satışa çıkarıldı. Efsane rock yıldızının birkaç saç teli, müzayedede 14 bin 145 dolara (118 bin TL) alıcı buldu. Ünlü şarkıcının saç telleri rekor fiyata alıcı bulurken 6.5 santimetre uzunluğundaki her bir saç telinin satış fiyatı 2 bin 357 dolara satıldı.



Saç tellerinin, 29 Ekim 1989'da İngiltere'nin Birmingham kentinde arkadaşı Tessa Osbourne tarafından kesilerek saklandığı belirtildi. Cobain ve grubunun 1993 'MTV Unplugged in New York' performansında kullandığı akustik gitarı, Haziran 2020'de müzayedede rekor kırarak 6 milyon dolara satılmıştı.