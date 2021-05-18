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Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasına taraftar alınmayacak

Beşiktaş, 19 Mayıs'ta düzenlenecek kupa törenine, Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında taraftar alınmayacağını açıkladı.

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Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kupasını Vodafone Park'ta düzenlenecek törenle alacak. Etkinlik, seyircisiz düzenlenecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig 2020-21 sezonu şampiyonu Beşiktaşımız, şampiyonluk kupasına 19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.03’te Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek törenle kavuşacak.

Kupa töreni ve lazer gösterisi, saat 21.15’te sona erecek. Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Vodafone Park’a taraftar alınmayacak.

Beşiktaşlı sanatçıların birbirinden güzel şarkılarla renk katacağı kupa törenimiz, beIN Sports’tan naklen yayınlanacak."

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