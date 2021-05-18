BIST 1.463
DOLAR 8,34
EURO 10,19
ALTIN 500,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Gazze'ye umut ol

Şişli'de dört katlı binanın girişinde korkutan yangın

ŞİŞLİ'de 4 katlı binanın girişinde yangın çıktı. Alevlere itfaiye müdahale ederken dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Yazarlar Sokak'ta ofis olarak kullanılan binanın girişinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 2 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken binadaki dumanın tahliyesi de gerçekleştirildi. Öte yandan binanın bahçesinde kafeste bulunan 2 yavru kedi de çevredeki iş yeri çalışanları tarafından çıkarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Karabük'te feci kaza! Tünelde araçlar çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta 1 ayda 50 vaka 3 ölü kabus erken döndü öldürücülüğü Covid’den yüksek
Fenerbahçeli Pelkas Miami'ye gitti
Mehmet Okur, resmen Milli Takım teknik kadrosunda
Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Ali Koç'tan büyük sürpriz! Dev kadro kuruluyor
Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
1989'dan beri saklanıyordu! Ünlü ismin saç telleri 118 bin TL satıldı
Denizli’ye veda eden Rodallega’ya Konya’dan davet
Mustafa Sarıgül'den anket iddiası birçok partiyi geride bıraktık
Yorumlar