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Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
İSTANBUL'da Fatih Ayvansaray Mahallesi Sulu Sokak'ta 3 katlı bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.Abone ol
Fatih, Ayvansaray Mahallesi Sulu Sokak'ta saat 13.15 sıralarında 4 katlı apartmanda oturan bina sakinleri çatırtı sesleri duymaları üzerine kendilerini dışarıya attı.
İhbar üzerine olay yerine, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın tahliye edilmesinin ardından, sokak şerit çekilerek kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.