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CHP'den Ruhsar Pekcan hamlesi! Araştırma komisyonu kurulmasını talep ettiler

CHP, görevden alınan Ruhsar Pekcan’ın ortağı olduğu şirketten Ticaret Bakanlığı’na dezenfektan satışı için TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

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CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan, Meclis Araştırma Önergesi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Önergenin bugün görüşülerek gündeme alınması istenecek.

Sputnik'te yer alan habere göre önergenin gerekçesinde Pekcan'ın nüfuzunu kullanarak başka kamu kurum ve kuruluşlarına da kendi firmasının ürününü satmaya çalıştığına ilişkin iddialar yer aldı.

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