Bursa'da avukat hayatının şokunu yaşadı! Yanağını ısırıp parça kopardı!

BURSA'da avukat, kendisine saldırıp yanağından parça koparan şahsın aldığı cezaya tepki gösterdi.

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2018 yılında Orhaneli ilçesinde haciz işlemi sırasında Av. Cüneyt Bülent Şeker’i yanağından ısıran ve İcra Memuru Mustafa Sekmen’e de hakaret eden saldırgan Ömer Konuk Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada 2 yıl 6 ay, haciz işlemine elinde bıçakla direnen Sevim Konuk ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Cüneyt Bülent Şeker, kendisine saldırıp yanağından parça koparan şahsın aldığı ceza sonra tepki gösterip adliye önünde basın açıklaması yaptı.



2018 yılında Orhaneli ilçesinin bir köyünde haciz işlemi yaptıkları esnada saldırıya uğradığını ifade eden Avukat Cüneyt Bülent Şeker, "Yapılan saldırıda yanağım ısırılarak parça koparıldı. Bir borçluysanız kapınıza avukat, icra memuru ve polis gelmesin de mafya mı gelsin, 2000 yılından önce mafya bu şekilde güçlendi. Alacak tahsili zayıf olunca mafya güçlenip zamanla büyümeye başladı. Bu da hiç kimsenin isteyeceği ve tercih edeceği bir şey değil şiddet şiddeti doğurur." dedi.







"Maalesef bu olayda tutuklanmadı"

"Bu kişi aslında avukata saldırmıyor hukuk düzenine saldırıyor." diyen Avukat Şeker "Biz mahkeme kararını uyguladık. Bize bir saldırı yapıldığı zaman yeterince ceza alınmadığını düşünüyoruz. Ben eski hakim eşiyim, benim hakim hanımın görev yaptığı yerde bana bir saldırı olmuş olsaydı. Saldıran insanlar tutuklanırdı. Ama maalesef bu olayda tutuklanmadı. Hakim ve savcı meslektaşlarımız kendi çocukları ve eşlerine bir saldırı olduğu zaman nasıl bir ceza vereceklerse aynı şekilde ceza versinler. Biz bu eksik cezaları yeterli bulmuyoruz. Bize yapılan saldırı avukata yapılan saldırı değil kamu düzenine yapılan bir saldırı, yapılan saldırıdan dolayı yanağımda iz kaldı" ifadelerini kullandı.