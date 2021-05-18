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Antalya'da iğrenç olay! Kızlar soyunurken kabine elini uzattı: Telefondan çıkanlar şok etti

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da iğrenç olay! Kızlar soyunurken kabine elini uzattı: Telefondan çıkanlar şok etti

ANTALYA'da öğle saatlerinde üstlerini değiştiren 2 genç kız hayatlarının şokunu yaşadı.

Antalya'da iğrenç olay! Kızlar soyunurken kabine elini uzattı: Telefondan çıkanlar şok etti

Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Bir erkeğin cep telefonuyla kabin altından görüntü çektiğini fark eden bir kadın, bir süre sonra kabinlerden çıkan A.A. (17) ve Y.H. (17) adlı genç kızlara durumu anlattı ve görüntüleri alan kişiyi gösterdi. 

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Antalya'da iğrenç olay! Kızlar soyunurken kabine elini uzattı: Telefondan çıkanlar şok etti

2 genç kızın, yanına gidip tartıştığı görüntü alan kişinin kaçmaya başlaması üzerine sahildekiler de şüpheliyi kovalamaya başladı.

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Antalya'da iğrenç olay! Kızlar soyunurken kabine elini uzattı: Telefondan çıkanlar şok etti

Sahil bölümünden kaçarak otopark kısmına gelen şüpheli, kendisini kovalayan gençler tarafından yakalanarak, yere yatırıldı. 

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Antalya'da iğrenç olay! Kızlar soyunurken kabine elini uzattı: Telefondan çıkanlar şok etti

Mustafa A. olduğu belirlenen şüpheli, bir süre sonra gelen polise teslim edildi.

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