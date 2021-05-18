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Ekrem İmamoğlu: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Bakkal projesini başlattıklarını açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Halk Bakkal projesini duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sevgili bakkallarımız; Size destek olmak ve dayanışmayı güçlendirmek için Halk Bakkal projesini başlatıyoruz. Artık 200 bine yakın Sosyal Destek İstanbulkart kullanıcısı bakkallardan da alışveriş yapabilecek. Sizi Halk Bakkal'a katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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