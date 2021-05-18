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İstanbul'a dolu uyarısı sonrası Üsküdar: Kilimli ve battaniyeli önlem başladı

Meteoroloji'nin İstanbul için öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli yağış ve dolu uyarısının ardından Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerindeki vatandaşlar araçlarının üzerine kilim, battaniye ve bezler koyarak önlem aldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Uyarıda "olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Meteorolojinin uyarısının ardından Anadolu Yakası'nda özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar'da araçların üzeri battaniye, kilim ve bezler konularak önlem alındı.

"Daha önce araçlar çok fazla zarar gördü"
Dolu önlemi aldığını söyleyen Mustafa Türk, "Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Bizde zarar görmesin diye battaniye ile kapattık. Bizde böyle önlem almaya çalıştık" diye konuştu.

Üsküdar'dan yansıyanlar:

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