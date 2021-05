Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail terörünün bir an önce durdurulması gerek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili, "Bebek katili ve mabetleri hiç acımadan yıkan, tahrip eden İsrail terörünün bir an önce durdurulması gerekiyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Dr. Burhan İşliyen ve Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa'yı ziyaret etti. Ali Erbaş, Filistin halkının yaşadığı acıyı paylaşmak için böyle bir ziyarette bulunduklarını ve İsrail'in saldırılarını kınadıklarını belirterek, "İsrail'in yapmış olduğu bu hareketin bir terör devleti olduğunu ortaya koyduğunu ve bütün dünya önünde bunları çok açık bir şekilde yaptığını her vesileyle dile getiriyoruz. Bugün de burada sayın büyükelçimizi ziyaret ederek hem geçmiş olsun demek, şehitlerimize rahmet dilemek üzere burada birlikte olmayı planladık" dedi.

Erbaş, Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteği hatırlatarak, "Türkiye olarak maddi ve manevi tüm gücümüzle Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, Filistinli kardeşlerimizin yanında her zaman olduk ve her zaman olmaya da devam edeceğiz. Dünyayı bu konuda harekete geçirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah sayın büyükelçimizle de bu konularda daha neler yapabiliriz onları da bu süreçte müzakere edeceğiz" diye konuştu.

'İsrail terörünün durdurulaması gerekiyor''

Görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Erbaş, İsrail'in katliamlarının durdurulması için dünya kamuoyuna seslenerek, şunları söyledi:

"Bebek katili ve mabetleri hiç acımadan yıkan, tahrip eden İsrail terörünün, zulmünün bir an önce durdurulması gerekiyor. Dünyanın gözü önünde böyle bir terör faaliyetini nasıl yapabiliyor, nasıl bu kadar cesaret içerisinde hareket ediyor? Bunu sorgulamamız gerekiyor. İnsanlık olarak bunu sorgulamamız gerekiyor. Sadece Müslüman devletler değil bütün dünya devletlerinin bu insanlık suçunun bir an önce durdurulması, ortadan kaldırılması için harekete geçmesi gerekiyor. Hepimizi insanlığımızdan utandıran bu terör faaliyetinin bir an önce durdurulması gerekiyor.

Biz biliyoruz ki bütün inançlarda masum insanları öldürmek haramdır, yasaktır. Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat'ta yasaktır. 'Öldürmeyeceksin' diyor. Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'de yasaktır. İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de, bir kimseyi haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Dolayısıyla buradan din adamlarına da sesleniyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun hangi dinin, hangi ülkenin lideri olursa olsun mutlaka din adamlarının da bu konuda harekete geçmesi gerekiyor. Bu terör faaliyetlerini durdurması gerekiyor. Masum insanları kurtarmak, mabetleri kurtarmak, çocukları kurtarmak için buna ihtiyacımız var."