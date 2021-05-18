CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün de mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mafyanın cumhur ittifakının 3. ortağı olduğunu iddia ederek, "Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda FETÖ'nün siyasi ayağını çıkaracağım, mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, İsrail'in yaptığı bir katliamdır. Neden bu çatışmayı engellemiyorlar, neden katliamı engellemiyorlar?" dedi.

Filistinlilerin işgal edilen topraklarını geri almak, bağımsız bir devlet olma taleplerinin en tabi hakları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Beni üzen; İslam dünyasındaki parçalanma, kendi ülkesinde barıştan söz edip Filistin'de yapılan katliama sessiz kalan dünya, BM'nin bu konuda gerekli çabayı göstermemesi. Biz Filistin halkı ile dayanışmamızı sürdürüyoruz. Filistin bağımsızlık mücadelesini verirken bizim gençlerimiz de oradaydı, gençlerimizden bazılarının mezarları halen daha Filistin'de. Filistin ile tarihi bağlarımız var. Filistin'in bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkması en büyük arzumuzdur."

"AVM'ler açık çay bahçeleri kapalı"

Kılıçdaroğlu, vatandaşların derin kaygılar içinde bir çıkış aradıklarını kaydederek, "Biliyorum milyonlar geçinemiyor, sorun var mutfaklarda. Biliyorum esnaf kan ağlıyor. Milyonlarca evde işsizlerimiz var. Bütün bunlar olurken yapılan israfa isyan ediyorsunuz, bunu da biliyorum. Biliyorum, kapanma sonrası bile aldıkları kararların ne kadar dengesiz olduğu ortaya çıktı. AVM'ler açık, çay bahçeleri kapalı. Biliyorum pandemi döneminde, 2020'nin ilk 9 ayında 107 bin hanenin elektriği kesildi. Benim görevim sizlere doğruları anlatmak. Biz daha önce defalarca söyledik. 'Esnaf ve ticaret erbabına her ay 4 bin TL gelir desteği verin' dedik. 'Kapanmadan en çok etkilenen yeme, içme sektörüne kaynak aktarın' dedik. Aktardıkları kaynak kirasına, doğal gaz faturasına yetmiyor" diye konuştu.

Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarıyla birlikte başlayan mafya tartışmalarına ilişkin AK Parti ve MHP'ye çok ağır eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bu millete bir sözüm var: Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda: FETÖ'nün siyasi ayağını çıkaracağım, mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım.

Mafya cumhur ittifakının 3. ortağı iddiası

Beşli çeteden yakınırken şimdi karşımıza yer altı dünyasının çeteleri çıkmaya başladı. Nasıl bir devlet yönetimidir bu devlet yönetimi? Bir ekonomik çeteler var, bir de yer altı çeteleri var. Türkiye'yi bu iklimin içine kim soktu? Nereden çıktı bu yer altı çeteleri? Akıl alacak şey değil. Bir gerçek ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı ortaya çıktı. AK Parti, Millyetçi Hareket Partisi ve yer altı dünyasının çeteleri.

Meşru bir partinin genel başkanı eğer bir yer altı dünyasının liderini hapishanede ve hastanede ziyaret edip, onun için özel af çıkarılması için çalışırsa ve onun taleplerine iktidar partisi boyun eğip 'tamam senin için af çıkarıyoruz' derse, bu kişi üçüncü ortak olur mu, olmaz mı? Gücü nereden alıyor yer altı çeteler? Siyasi iktidardan alıyorlar.

1. Meşru bir partinin genel başkanı, yeraltı dünyasının liderini hapishane ve hastanede ziyaret edip, onun için özel af çıkarılması için çalışırsa, onun taleplerine iktidar partisi boyun eğerse ve hapishaneden çıkarırsa bu kişi üçüncü ortak olur mu olmaz mı? Güçlerini siyasi iktidardan alıyorlar.

2. 19 yıldır devleti yönetiyorlar. 19 yılın sonunda Türkiye'yi uyuşturucunun ve insan kaçakçılığının merkezi haline getirdiler. Bu hale gelmişse arkasında siyasi bir güç vardır. Üç örnek vereceğim.

-Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen bir gemi var. 5 ton kokain yakalanıyor. Türkiye'de hangi adrese gelecekti bu? Bunu sormayan ortaktır, siyasi desteği vermiştir.

615 kilo kokain, duyan oldu mu?

-Mersin Limanı'nda bir gemi yakalanıyor. 615 kilo kokain, duyan oldu mu? Hangi adrese gelecekti, sahibi kim?

-25 Ağustos 2020'de Kocaeli'de 540 kilo kokain yakalandı. Kime gidiyordu bu? Niye üstü örtülüyor? Arkasında siyasiler olduğu için.

3. Yeraltı çetelerinin ardında siyasi destek olursa kimse bunlara dokunamaz. Yeraltı dünyasının aktörleri dünyanın gelirini elde ederler, beş kuruş vergi vermezler. Elde ettikleri gelirleri meşru bir ülkenin bankasına yatıramazlar. Bunlar paraları nerede tutuyorlar? Vergi cennetlerinde. Bunlar da ahlak, adalet var mı? Yok. Kim ortağı bunların? Mafya bunların ortağı.

4. Bir bakan getirdiler. Ticaret Bakanı, kocası ile bir şirket kurdu. Başladılar dezenfektan satmaya. Nüfus ticareti diyoruz biz buna. Suçtur bu. Kim dinleyecek bunu? Onlara göre koskoca bakan o da milleti soymuş ne olacak ki? Şimdi araştırma önergesi verdik bu bakan ile ilgili olarak. Adım gibi eminim, AK Parti ve MHP'li vekiller 'gerek yoktur' diyecektir. İnşallah yanılırım.

5. Nüfus ticareti kullanan, birisi de bakanlık yaptı. Çikolata kutuları içinde rüşvet aldı. Öbürü 1 milyon dolarlık rüşvet aldı. Bunları büyükelçi yaptılar. Akıl, mantık, adalet, inanç, iman, din nerede bunlar? Rüşvet alan birisini sen büyükelçi atıyorsun. Yeraltı dünyasından alıyor bu elçiyi? Sen büyükelçinin ne demek olduğunu biliyor musun? Arabasında Türk bayrağı taşıyacak, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecek bu kişi? Mafya ile kol kola girerseniz bu tablo ortaya çıkar.

6. Bir ülkenin Hazine ve Maliye bakanını düşünün. Kanunlara aykırı olarak 128 milyar doları satıyor. Kime sattığını kimse bilmiyor. Mafyadan ne farkı var? Hesabını soran var mı? Yok. Soruyu soruyoruz, niye soruyorsunuz diyorlar. E vatandaşın hakkını kim savunacak? Biz savunacağız.

Zindaşti denilen birisi vardı

7. Mafyanın bir başka özelliği daha var. Devleti yönetenleri ele geçirmeye çalışır. Yeri gelir para verir, yeri gelir başka şeyler yapar. Zindaşti denilen birisi vardı. Uyuşturucu ticareti yapıyordu. Cumhurbaşkanının Başdanışmanı ile ilişkileri çok iyiydi. Hapse giren kişiyi telefon edip hapisten çıkardı. Niçin üçüncü ortak diyoruz? İşte bu yüzden. İktidar partisini ve onun küçük ortağını ne kadar finanse etti bilmiyoruz ama sözüm söz bunları ortaya çıkaracağız.

8. Hazine ve Maliye Bakanı istifa ederken önemli bir cümle kullandı. 'At izi it izine karıştı' dedi. 'Kanunsuzluk o boyutlara ulaştı ki ben işin içinden çıkamıyorum' demektir bu. Bu yeraltı dünyasının çeteleri ile birlikte hareket etmektir.

9. Devleti yönetenlerin adil olması lazım, kul hakkı yememesi lazım. Her kuruş verginin hesabını vermesi lazım. Ahlaklı olmaları lazım. Eğer devleti yöneten kişi mal varlığı dolayısıyla bir başka ülke tarafından tehdit ediliyor ve sesini çıkaramıyorsa o kişi yeraltı dünyasına teslim olan kişidir.