CHP Genel Merkezi'nde dev Filistin bayrağı Hz Muhammed'in sözü de yer aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasına Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla Filistin bayrağı asıldı. Bayrağın altında Hz Muhammed'in "Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır." sözü yer aldı.

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İsrail'in Filistinlilere yönelik kanlı eylemleri sürüyor. Havadan ve karadan onlarca saldırının düzenlendiği Filistin topraklarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere toplamda 213 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı ise 1.442’ye çıktı.

En yüksek ses Türkiye'den

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü devam ederken, dünyada Filistin'e yönelik en güçlü ses yine Türkiye'den çıkıyor.

Bütün siyasilerin ve partilerin şiddetle karşısında durdukları Filistin'deki zulme, CHP'den bir tepki daha geldi. Cumhuriyet Halk Partisi, Filistin ile dayanışmak için parti genel merkezine Filistin bayrağı astı.



Bayrağın altında ''Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır'' ifadesi yer aldı.

İşte o görüntü;