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Ünlü sanatçı Yıldız Ayhan'dan üzücü haber: Başka çaremiz kalmadı

TRT’nin ünlü ses sanatçılarından, zatürre teşhisiyle tedaviye alınan 83 yaşındaki iki çocuk annesi Yıldız Ayhan, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine kaldırıldı

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TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan’ı 30 yıl önce kaybeden iki kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırdı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, 12 gün önce zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyor. 

Antalya’da annesi Yıldız Ayhan ile babası Ahmet Gazi Ayhan’ın isimlerini yaşatabilmek için ’Nostalji Sahne Topluluğu’nu kuran, anne ve babasının TRT’de seslendirdiği türküleri Antalyalı türkü severle buluşturan Nurdan Ayhan, "Annemin durumu şu an çok kritik. Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Dua etmekten başka çaremiz kalmadı" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.


Yaklaşık bir yıl önce  Yıldız Ayhan'ı evinde ziyaret eden sanatçı Sümer Ezgü, 'ustam' dediği Ayhan ile birlikte 'Yarim İstanbul'u Mesken mi Tuttun' türküsünü söylemişti.

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