Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, bugün Bahçeli ile bir araya gelecek.

Erdoğan ve Bahçeli'nin gündemin sıcak maddelerini masaya yatırması bekleniyor. Covid-19'la mücadele kapsamında Türkiye'ye getirilecek aşılar, kademeli normalleşme sürecinin ayrıntıları ve İsrail'in Kudüs'te yaşattığı dehşet iki liderin konuşacağı konular.

Ayrıca MHP'nin hazırlamış olduğu 100 maddelik anayasanın da görüşülecek konular arasında yer alması bekleniyor.