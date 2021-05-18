Erdoğan ile Bahçeli’den sürpriz görüşme! Gündemde kritik konular var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki saatlerde bir araya geleceği açıklandı.

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Tam kapanmanın sona ermesi, TBMM’nin açılması sonrası siyaset gündeminde tansiyon yüksek… Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolu iddiaları, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sonrası Cumhur ve Millet ittifakındaki partiler arasında polemikler yaşanırken, Başkent kulislerinden sürpriz bir son dakika haberi geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu akşam saatlerinde yüz yüze bir görüşme yapacakları öğrenildi.