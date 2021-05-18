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Balıkesir'de traktör kazasında kahreden görüntü: Durdurmak isterken canından oldu

İhlas Haber Ajansı

BALIKESİR'de meydana gelen traktör kazasında, kocasının kullandığı traktörü durdurmak isteyen Sultan Çakan feci şekilde hayatını kaybetti.

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Manyas ilçesine bağlı Kalebayır Mahallesinde İsmet Çakar (55), köy meydanında bulunan malzemeleri 16 EJC 56 plakalı traktörünün arkasında bulunan aparata doldurarak yokuşun aşağısında bulunan evine gitmek istedi.

Çakar'ın vites değiştirmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, evin bahçesine hızla gitmeye başladı. Bu esnada bahçede bulunan eşi Sultan Çakan'ın (48) traktörü durdurmak için önüne geçtiği, ancak eşinin uyarılarına rağmen durdurmak için çaba sarfettiği sırada bahçedeki tellere takılarak yere düştüğü ve traktörün de üzerinden geçtiği öğrenildi.

Sağlık ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirledi. 2 çocuk annesi Sultan Çakan'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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