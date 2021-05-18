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Gaziantep Yavuzeli Belediye Başkanı'nın 2 ayda başına gelmeyen kalmadı

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te yaklaşık 2 ay önceki fırtınada evinin çatısı uçan Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu'nun bu kez ise yapımı süren 3 katlı bağ evinin bahçesinde bulunan kuyuya bir kişi düştü.

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 12 Mart 2021 tarihinde meydana gelen şiddetli fırtınada Yavuzeli İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu'nun ilçe merkezinde bulunan tek katlı evinin çatısı uçmuş, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülenmişti. Başkan Sakaroğlu'nun bu kez ise ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Yöreli Mahallesinde yapımı süren 3 katlı bağ evinin bahçesinde bulunan 2 metrelik kuyuya A.Ç. isimli bir şahıs düşerek yaralandı.

Evin bahçesindeki havuzun yanında bulunan ve atık su için açılan kuyuya düşen A.Ç. olay yerine çağrılan sağlık ve 112 ekipleri tarafından kuyudan çıkarılarak, hastaneye kaldırdı. A.Ç'nin, belediyede görevli bir arkadaşı ile birlikte bağ evine gittiği ve elindeki telefon ile evin fotoğrafını çekmek için geri geri giderken görmediği kuyuya düştüğü belirtildi. Kuyunun içerisinde olay esnasında su bulunmadığı belirtilirken, hastaneye kaldırılan A.Ç'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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