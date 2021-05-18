'Beni çıplak izlediler' deyip genç manken anlattı: Arama bahanesiyle odaya girip...

Sarıyer Maslak'taki lüks bir evde 22 Şubat günü, endemik hayvan türü olarak kabul edilen, alımı, satımı ticareti yasak olan ve nesli tükenme tehlikesinde olan hayvan türlerinin bulunduğu ihbar edildi. İhbar sonrası Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri erken saatte eve baskın düzenledi.