'Beni çıplak izlediler' deyip genç manken anlattı: Arama bahanesiyle odaya girip...
İSTANBUL'da lüks rezidansa yapılan baskınla ilgili 22 yaşındaki İranlı ünlü model Qazal Yadegari'nin iddiaları olay oldu.
Sarıyer Maslak'taki lüks bir evde 22 Şubat günü, endemik hayvan türü olarak kabul edilen, alımı, satımı ticareti yasak olan ve nesli tükenme tehlikesinde olan hayvan türlerinin bulunduğu ihbar edildi. İhbar sonrası Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri erken saatte eve baskın düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda İranlı 22 yaşındaki manken Qazal Yadegari, 36 yaşındaki İranlı iş insanı sevgilisi Kian Mohammadia ve arkadaşları Mohammad Ali Rezvandoust evde gözaltına alındı.
Yapılan aramalara piton yılanı ve yavru aslan ele geçirildi. Piton yılanı ve yavru aslan Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.
İranlı iş insanı ve model evlerinde yapılan arama ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.