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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 70'i geçti

İBB'nin haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 16.35 sonrasında yüzde 70'i aştı.

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Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan ‘tam kapanmanın’ bittiği ikinci iş günü mesai saati sonunda İstanbul’da trafik yoğunluğu artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu saat 16.35 itibariyle yüzde 72'ye ulaştı.

Corona virüse salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla trafik yoğunluğu da artmaya başladı. İBB'nin uygulamasına göre saat 15.00'ten itibaren yüzde 63 olarak ölçülen trafik yoğunluğu 16.35'ten sonra yüzde 72 olarak kaydedildi.

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