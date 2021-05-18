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Afyonkarahisar'daki biyokütle enerji tesisinde ikinci yangın

AFYONKARAHİSAR'da, geçtiğimiz günlerde çıkan yangın nedeniyle 4.5 milyon liralık zarar yaşanan biyokütle enerji tesisi ikinci kez alevlere teslim oldu.

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Çay ilçesindeki biyokütle enerji tesisinin bahçesinde yangın çıktı. Enerji üretiminde kullanılacak ham maddeleri saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale ederken, tesis çalışanları da destek verdi. 

Tesiste, 3 Mayıs'ta da yangın çıkmış ve 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham madde, kül olmuştu.

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