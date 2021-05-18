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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Türkiye'den Milli Nükleer Reaktör Projesi için ilk adım atıldı

Türkiye, 'milli reaktör' ile nükleer teknoloji kulübüne giriyor. Milli Nükleer Reaktör Projesi için ilk adım atıldı.

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Bu reaktörler bizim gibi toryum zengini bir ülke için büyük avantajlar içeriyor. Beş yıl içinde çalışacak prototipi ortaya çıkaracağımızı tahmin ediyorum, 10 milyon dolarlık bir katkı ile prototipi yapabiliriz. Toplam 20-30 megavat bir ünite zor yerlerde kurulan kalekol, askeri birlik, üstlerin enerji, ısınma ihtiyacını karşılayacaktır" dedi.

Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi ile yaklaşık 8 yıldır firmaların ciddi tecrübe kazandığını belirten Özdebir, "Nükleer santral değil enerji üreten reaktörü yapmak istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK'ta ergimiş tuz reaktörüne yönelik çalışma başlattı. Yerli sanayimizle bir test reaktörü geliştirmek istiyoruz. Enerji bağımlılığımızı sıfırlayabilecek bir proje" ifadelerini kullandı.

Bu reaktörlerin kullanılabileceği kritik noktalara dikkat çeken Özdebir, "Terörle mücadele kapsamında dağların başında ulaşımı zor yerlerde askeri birlikler, kalekollar, üslerimiz var. Isınma ve enerji ihtiyaçlarını 20-30 megavat ünite ile bu ihtiyaçlar karşılanabilir. Gemilerde, denizaltılarda kullanılabilir. Data toplama merkezlerinde kesintisiz güç kaynağı olarak kullanılabilir" şeklinde konuştu.

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