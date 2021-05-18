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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ülke gündeminin değerlendirildiği düşünülüyor.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinden önce şu detayları aktarmıştı:

"MHP'nin anayasa taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuştu. Bu sunumun ardından iki lider arasında bir görüşme gerçekleşmemişti, o görüşme bugün gerçekleşiyor. AK Partinin de bir anayasa hazırlığını biliyorduk. AK Partinin hazırlığının bu görüşmede Bahçeli'ye sunulması bekleniyor. Elbette İsrail'in saldırıları da bu görüşmede gündeme gelecektir. Terörle mücadelenin de Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde konuşulmasını bekliyoruz."

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