Washington Post'tan çarpıcı analiz: ABD'de Biden'e rağmen Filistin'e destek artıyor

Washington Post'ta yayımlanan bir analizde; Joe Biden yönetimine rağmen ABD'de Filistin'e destek veren seslerin çoğaldığına dikkat çekildi.

Washington Post gazetesinde Ishaan Tharoor imzasıyla, "Biden'in duruşuna rağmen ABD'nin İsrail tartışmasının yönü değişiyor" başlıklı bir analiz yayımlandı.

Biden'in son dönemde Filistin ve İsrail'de yaşanan gerilimi ele alma şeklinin tüm taraflardan tepki çektiği vurgulanan analizde; Biden yönetiminin dış politikasının böyle bir gerginliğe hazır olmadığı belirtildi.

Demokrat Parti içindeki 'çatlağın' büyüdüğünün altı çizilen analizde; ABD'nin önde gelen Müslüman-Amerikan kuruluşlarının da Biden'in düzenlediği Ramazan Bayramı programını boykot ettiği anımsatıldı.

Biden'in açıklamalarında bir taraftan gerginliği azaltma çağrısı yaparken bir taraftan da 'meşru müdafaa' hakkı diyerek İsrail'i savunduğu belirtilen analizde; ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) ateşkes çağrısını da veto ettiği hatırlatıldı.

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısının 200'e yaklaştığı ifade edilen analizde, "Washington'da Filistin'e destek sesleri kongrede her geçen gün daha da yükseliyor" değerlendirmesine yer verildi ve Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın cuma günü The New York Times gazetesinde yayımlanan ve Filistin halkına destek verdiği makalesinin oldukça ses getirdiğine işaret edildi.

Daha önce Sanders'ın Filistinlileri savunmakta yalnız kaldığı belirtilen analizde, "Artık Sanders yalnız değil. Aralarında katı İsrail yanlılarının da olduğu İsrail yanlısı siyasetçiler bile İsrail'in Gazze saldırılarındaki sivil kayıplarından duydukları memnuniyetsizliği yansıtan açıklamalar yayımladı. Bazıları ise daha sert çıkarak İsrail'i Washington için tabu bir sözcük olan 'apartheid rejimi' olmakla suçladı" ifadelerine yer verildi.

Filistin'de yaşananların 'dünya sahnesinde insan hakları savunucusu' olmaya soyunan ABD yönetimi için de önemli bir sınav olduğu vurgulanan analizde; Biden yönetiminin bu konuda köşeye sıkışabileceği belirtildi.