Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacağını, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise ikinci toplantının ise 19 Haziran günü olacağını açıkladı.

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Galatasaray Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısının 12 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 19 Haziran'da düzenleneceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Derneğimizin 18 Mayıs 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince kulübümüzün 'olağan seçim genel kurul toplantısı' yasal koşullar çerçevesinde yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.