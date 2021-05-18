Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?
Ramazan Bayramı sonrası herkes Kurban Bayramı'nın tarihini merak etmeye başladı. 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021’de Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz'a denk geliyor.Abone ol
Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. 19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.
2021 Kurban bayramı…
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
2021 yılı dini günleri…
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma