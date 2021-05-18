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Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı sonrası herkes Kurban Bayramı'nın tarihini merak etmeye başladı. 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021’de Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz'a denk geliyor.

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 Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. 19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

2021 Kurban bayramı…

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

2021 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

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