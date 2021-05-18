BIST 1.460
DOLAR 8,35
EURO 10,20
ALTIN 501,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Gazze'ye umut ol

Şanlıurfa'da yaz gelmeden termometreler 40 dereceyi gördü

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın bunalttığı vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanlara akın etti.

Abone ol

ŞANLIURFA’da kavurucu sıcaklar etkili olmaya başladı. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, güneş ışınlarına maruz kalmamak ve sıcak hava dalgasından korunmak için gölgelik alanlara akın etti.

Parklarda ağaç gölgesinde zaman geçiren vatandaşlar, hafta başından itibaren sıcak havanın iyice etkisini arttırdığını söyledi. Kentte sıcak havadan bunalan bazı vatandaşların musluk başında serinlemeye çalıştığı görülürken; çocuklar ise karlamaç yiyerek serinledi.

Diyarbakır’dan Şanlıurfa Balıklıgöl’e gezmeye gelen öğrenci Tuna Alatan, "Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya gezmeye geldim. Şanlıurfa, Diyarbakır’dan da çok sıcaktır. Havalar geç de olsa ısınmaya başladı. Bu sıcaklığı Şanlıurfa’da daha çok hissetmeye başladık" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'u iş makinesiyle karıştırdı
İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıları bitirmek için ABD'den 2-3 gün süre istedi
Türkiye'den Milli Nükleer Reaktör Projesi için ilk adım atıldı
Washington Post'tan çarpıcı analiz: ABD'de Biden'e rağmen Filistin'e destek artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Yakıttan 546 milyon dolar tasarruf sağladık
Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası finali ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Dünya susabilir ama Türkiye susmayacak
MİT tırları kumpası savcısının kardeşi saklandığı hücre evinde yakalandı
Yorumlar