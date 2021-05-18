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İsrail'e desteği nedeniyle ABD Başkanı Biden protesto edildi

Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden, Ford'un elektrikli araç üretim fabrikasını ziyaret için gittiği Michigan'da İsrail'e verdiği destek dolayısıyla protestolar ile karşılandı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Michigan'ın Detroit kentinde yer alan Ford fabrikasını ziyaret ederek ABD İstihdam Planı konusunda bir konuşma yaptı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını 'meşru müdafaa' olarak nitelendiren Biden, protestolar ile karşılandı.

Yüzlerce kişi kentte düzenledikleri gösterilerde Biden'ın İsrail'e desteğini protesto ederek İsrail'in saldırılarında Gazze'de 61'i çocuk 200'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Protestocular, Biden'a İsrail'e 'koşulsuz desteğe' son vermesi çağrısında bulundu.

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