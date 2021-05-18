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Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 718 bin 508 oldu

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 26 milyon 718 bin 508'e ulaştı.

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Sağlık Bakanlığının anlık verilere göre; 18 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 301 bin 338, ikinci doz aşı 11 milyon 417 bin 170 oldu.

Böylece toplam doz miktarı 26 milyon 718 bin 508 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 592 bin 566, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 809 bin 777, toplamda 4 milyon 402 bin 343; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 234 bin 705, ikinci doz aşı sayısı 924 bin 976, toplamda 2 milyon 159 bin 681; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 32 bin 483, ikinci doz aşı sayısı 789 bin 613, toplamda 1 milyon 822 bin 96 doz olarak kayıtlara geçti.

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