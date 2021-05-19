Saadettin Saran ve Netflix, Süper Lig için devrede

Turkcell ve Türk Telekom'un ardından Netflix, Saadettin Saran ve D Smart Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği vakfından randevu aldı.

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Süper Lig ve yayıncı kuruluş beIN Medya Grup'un yayın sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu, lig için yayıncı adaylarıyla görüşmelere başladı.

Akşam gazetesinden Orçun Özateş'in haberine göre şu ana kadar Turkcell ve Türk Telekom'la görüşme gerçekleştiren komisyon üyeleri Netflix, Saadettin Saran ve D Smart'a randevu verdi.

Süper Lig için yurt dışında Türklerin yoğun olduğu ve Türki Cumhuriyetler için özel paket hazırlanacak.

Lig için bir yıl anlaşması kalan beIN Medya Grup adaylık için henüz kararını vermedi.

Katar menşeili beIN Medya, 2016 yılıda Süper Lig için 500 milyon Dolar verdiği yayın ihalesini kazanmıştı.