Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Beşiktaş taraftarı rahat olsun

Beşiktaş, Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazandı. Maçın ardından Siyah-Beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Başkan Yardımcısı Emre Kocadağ konuştu.

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Beşiktaş sezonu iki kupayla tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u yenen Beşiktaş'ta maçın ardınan Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ, ASpor'a konuştu.

Çebi, "Artık bizim konuşmamıza gerek yok. Gereğini yaptılar. Sözü onlara verin, Onlar bu kupanın gerçek sahipleri. Hepsine çok teşekkür ederim. Hayal değil, istiyorduk aldık. Hayal değildi. İkisinin aynı statta olması iyi oldu. Uçak dolu gidiyor." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın sözleşmesiyle ilgili sorulan soruya Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın'ın sözleşmesiyle ilgili konuşacak bir şey yok. Beşiktaş taraftarı rahat olsun." ifadelerini kullandı.

Emre Kocadağ, "Tüm taraftarımıza armağan olsun. İstedik, çok istedik. Allah da nasip etti. Zor oldu ama Allah nasip etti." şeklinde konuştu.